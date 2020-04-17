إغلاق مستشفى مخصصاً لمرضى كورونا في ووهان الصينية بعد مغادرة جميع المصابين

تم الإعلان عن الإغلاق الرسمي لمستشفى ليشنشان بووهان حديث البناء والمخصص لقبول المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) صباح اليوم 15 ابريل الحالي، بعد نقل آخر أربعة مرضى فيه ذوي حالات الإصابة الخطيرة إلى وحدات العناية المركزة بمستشفى تشونغنان التابع لجامعة ووهان ليواصلوا تلقى العلاج. وسيتم الاحتفاظ بأجنحة مستشفى ليشنشان استعدادا لاستخدامها المستقبلي عند الحاجة.

فى ظل مكافحة تفشى فيروس كورونا الجديد، بدأ بناء مستشفى ليشنشان فى مساء يوم 25 يناير من العام الحالي،وتم بناءه في غضون وقت قياسي. وخلال الأيام الـ 68 من دخوله حيز الاستخدام إلى إغلاقه، قد تم قبول وعلاج 2011 مريض مصاب بكورونا، بما فيهم 899 مريض ذو حالة خطيرة، و179 مريض ذو حالة حرجة.