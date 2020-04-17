اعلنت السعودية اليوم الجمعة ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 87 حالة فيما زاد اجمالي الاصابات الى 7142 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في الايجاز اليومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع الى 87 شخصا بعد تسجيل اربع حالات وفاة جديدة.

واضاف ان اجمالي حالات الاصابة في المملكة ارتفع الى 7142 حالة وذلك بعد تسجيل 762 اصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا).

واوضح الدكتور العبدالعالي ان عدد حالات التعافي ارتفع الى 1049 حالة حيث تم تسجيل تعافي 59 حالة جديدة بالمملكة مشيرا الى ان هناك 74 حالات تتلقى العناية الطبية المكثفة.