قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الجمعة إن عملية إجلاء بعض منتسبيها وذويهم إلى جانب عدد من المواطنين من العاصمة الإيطالية روما الشهر الماضي بوساطة طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية جاءت وفق خطة معتمدة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وذكرت (الأركان) في بيان صحفي أن ما يتم تداوله من معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام القوة الجوية بإجلاء بعض المواطنيين من روما “قد اعتراه بعض اللبس”.

وأوضحت أن طائرة القوة الجوية وعبر الرحلة رقم (3222 – kAF) التي تم تسييرها في 27 مارس الماضي قامت حيئنذ بإجلاء عدد من منتسبيها العسكريين وذويهم بالإضافة إلى عدد من المواطنين بحسب خطة الإجلاء المعتمدة في الفترة الماضية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وقبل اعتماد خطة الإجلاء الحالية.

وأهابت بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لا سيما أن أبوابها مفتوحة دائما لمختلف وسائل الإعلام للتواصل والاستفسار عن أي معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم الوضوح وذلك من خلال مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة.