حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 18 أبريل 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 – 60 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

معتدل و غائم جزئيا والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 29°

الحرارة الصغرى: 20°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.