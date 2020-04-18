ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 74 سنتا ليبلغ 41ر17 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 67ر16 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت عقود برنت 26 سنتا بما يعادل 9ر0 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 08ر28 دولار للبرميل في حين أغلق الخام الأمريكي عقد مايو منخفضا 06ر1 دولار أو 8 في المئة ليبلغ 27ر18 وهو ادنى مستوى له منذ نوفمبر 2001.