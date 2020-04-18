أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم السبت إغلاق محل تجاري واحد وتحرير سبعة محاضر ضبط لمحال مماثلة خالفت جميعها القوانين والقرارات المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية لمواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقالت التجارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فرقها التفتيشية رصدت 228 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية ومحال تجارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات.

وأضافت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 202 شكوى عبر الخط الساخن (135) و 15 شكوى عبر مراكز الرقابة في حين تم تجديد وإصدار البطاقات التموينية لأربع معاملات.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالقوانين لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي مؤكدة أن فرقها المعنية مستمرة في جولاتها التفتيشية حرصا على سلامة الأسعار والخدمات المقدمة المستهليكن.