أكدت الإدارة العامة للاطفاء اليوم السبت حرصها على تأمين أوضاع موظفيها المبتعثين للدراسة في الخارج ومتابعتهم أولا بأول للمحافظة على سلامتهم وتحصينهم ضد التعرض للاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) أثناء وجودهم هناك إلى حين عودتهم سالمين إلى البلاد.

وقال نائب المدير العام لقطاع تنمية الموارد البشرية في الإدارة اللواء محمد الشطي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الإدارة تولت منذ بدء أزمة انتشار الفيروس في العالم عملية مواكبة موظفين (الإطفاء) المبتعثين لوجستيا وتوعويا وتأمين متطلباتهم وتزويدهم بكل ما من شأنه حمايتهم من الإصابة بالفيروس والتعامل الصحيح معه وقائيا.

وأضاف اللواء الشطي أنه تم تأمين إرسال المواد المعقمة والكمامات بالبريد الجوي إلى المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية وتأمين إيصال الأغذية للمبتعثين في المملكة الأردنية الهاشمية.

ولفت إلى إنشاء شبكة تواصل بين الإدارة والمبتعثين “وقد تمكنا من التواصل معهم ومع الجهات المعنية لإيصال المعلومات الدقيقة التي تساعد وتحفز هؤلاء المبتعثين على استكمال الدراسة وطمأنة أهاليهم وذويهم على أبنائهم وحث الجميع على التماسك والتعامل مع الأوضاع بكل حكمة”.

وذكر أنه تم أيضا وفق هذه الآلية إيصال المعلومات والإرشادات التي تطلقها الجهات الصحية في البلاد للمحافظة على الصحة العامة إلى جانب التعليمات الأخرى المتعلقة بالتواصل مع سفاراتنا والمكاتب الثقافية في الخارج والإرشادات والتعليمات في دول الابتعاث ذاتها.