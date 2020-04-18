في زمن الإغلاق.. شركة تستعين بروبوتات لتوصل طلبات المطاعم

بدأت مؤسسة “رابي” الكولومبية الناشئة لخدمة توصيل الطعام بتجربة التوصيل من خلال روبوتات كوسيلة آمنة لتسليم الطعام للناس المضطرين للبقاء في بيوتهم بسبب جائحة فيرو

وبدأت هذه التجربة الأسبوع الماضي في ميديلين ثاني أكبر مدن كولومبيا ، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

ويمكن لهذه الروبوتات التي تتخذ شكل صندوق أن تتحرك على أربع عجلات لنقل طلبيات المطاعم المدفوعة رقميا.

وقالت رابي في بيان إن هذه الروبوتات يتم تعقيمها قبل وبعد كل مرة تستخدم فيها.

وقامت هذه الروبوتات بتوصيل ما يقرب من 120 طلبا يوميا مع وجود 15 منها في المنطقة التجريبية.

وأوضحت شركة “رابي” أنها تنوي الاستمرار في هذه التجربة حتى يوليو، وفي حالة نجاحها ستطبقها في مدن أخرى تعمل بها.

ولرابي نحو 200 ألف موزع في تسع دول بأمريكا اللاتينية، وأعلنت عن تحقيق زيادة بنسبة 30 في المئة في عمليات توصيل الطعام خلال أول شهرين من 2020 قبل بدء العزل العام.