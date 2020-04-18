اعلنت السعودية اليوم السبت ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 92 وفاة فيما زاد اجمالي الاصابات الى 8274 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في الايجاز اليومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت الى 92 شخصا بعد تسجيل خمس حالات وفاة جديدة.

واضاف ان اجمالي الحالات في المملكة ارتفع الى 8274 حالة وذلك بعد تسجيل 1132 اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا.

واوضح الدكتور العبدالعالي ان عدد حالات التعافي ارتفع الى 1329 حالة حيث تم تسجيل تعافي 280 حالة جديدة بالمملكة مشيرا الى ان هناك 78 حالة تتلقى العناية الطبية المكثفة.