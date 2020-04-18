أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تمكن قطاع أمن الحدود ممثلا بإدارة أمن الحدود البرية الشمالية من إلقاء القبض على ستة أشخاص من الجنسية العراقية حاولوا التسلل إلى البلاد بهدف تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي اليوم السبت أنه تم على الفور تشكيل فرق للبحث بعد رصدهم من خلال الكاميرات الحرارية وتم العثور بحوزتهم على 105 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدرة و19 كيلو غرام من مادة الشبو المخدرة و 11000 حبة (كبتاغون) بالإضافة إلى ضبط سلاح ناري (كلاش) وسلاح ناري مسدس 9 مم.

وأشارت إلى تحويل جميع المتسللين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.