اعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم السبت ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 15464 حالة بعد تسجيل 888 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

واكدت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي انها احصت 5525 اصابة جديدة بالعدوى الامر الذي رفع اجمالي الاصابات الى 114217 حالة مضيفة انها اجرت حتى صباح اليوم اكثر من 460 الف كشف لاشخاص اشتبه باصابتهم بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة البريطانية اعلنت يوم امس الجمعة تسجيل 847 حالة وفاة في حين كان عدد الاصابات 108692 اصابة.

يذكر ان الحكومة البريطانية اعلنت تمديد اجراءات الحظر الجزئي في البلاد ثلاثة اسابيع اضافية على الاقل للحد من انتشار فيروس (كورونا) خوفا من ذروة ثانية للفيروس قد تتسبب في خسائر اكبر في الارواح.