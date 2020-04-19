“نقابة الأطباء”: تقليص ساعات الحظر لممارسة الرياضة خلال رمضان سينعكس إيجاباً على صحة المجتمع

دعت نقابة الاطباء الكويتية سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والسلطات الصحية بالبلاد بإعادة النظر بمواقيت حظر التجول الجزئي خلال فترة شهر رمضان المبارك، معربة عن أملها بتقليص مواعيد الحظر لمدة ساعة إضافية -ولغاية الساعة السادسة مساء- وذلك لتمكين ممارسي الانشطة الرياضية من ممارسة رياضاتهم الخارجية حتى موعد قريب من ساعة الإفطار، ذلك وأن الدراسات العلمية أثبتت أن ممارسة الرياضة تنعكس ايجابا على صحة أفراد المجتمع البدنية والنفسية، كما انها أصبحت “المتنفس الوحيد” للمجتمع للتخلص من الضغوطات النفسية والاجتماعية الكبيرة التي تراكمت نتيجة وباء كورونا في ظل الإغلاق الشامل لكافة قطاعات الدولة بما فيها الأندية الرياضية.

وجاء تصريح نقابة الاطباء بعد تحذير وزارة الداخلية -يوم امس- من ممارسة رياضة المشي بعد ساعات الحظر او بالمناطق السكنية، وفي هذا الصدد قال نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز ان مطالبات النقابة تأتي استنادا على توصيات منظمة الصحة العالمية التي أعلنتها قبل يومين بإمكانية رفع الدول للحظر في حال توافر ٦ شروط والتي تنطبق جميعها على طلب النقابة بتمديد ساعات الحظر حتى السادسة مساء، وعلى أخصها الوعي المجتمعي بآثار وباء كورونا وأهمية “التباعد الاجتماعي” خلال ممارسة رياضة المشي وغيرها من الرياضات الخارجية، لاسيما وأن تلك الأماكن “واسعة ومكشوفة” ولا يتم فيها الاحتكاك المباشر بين الأفراد كالأندية الرياضية التي تم إغلاقها، مشيرا بأن دعوة نقابة الأطباء تأتي أيضا استنادا على خلو تقارير وزارة الصحة من تسجيل أي اصابة بمثل تلك الأماكن الرياضية المكشوفة بما يجعلها آمنة بدرجة اكبر من باقي الأماكن المغلقة والمناطق التي أصبحت “خريطتها الوبائية” ونسبة الإصابات فيها واضحة ومعروفة لدى السلطات الصحية.

مضيفا بأن الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة يصاحبه اجهاد بدني للرياضيين الصائمين الذين اعتادوا ممارسة رياضة المشي والجري وركوب الدراجات الهوائية قبل فترة الإفطار في كل رمضان، كما يعرضهم لحالات الإرهاق والجفاف والهبوط خصوصا لمرضى الأمراض المزمنة كالسكري، مما يستوجب الأخذ بعين الاعتبار أن ممارسة تلك الأنشطة الرياضية -في ظل المواعيد الحالية للحظر- يعرض صحة أصحاب الأمراض المزمنة لتلك المخاطر الصحية نظرا لارتفاع درجات الحرارة وأيضا بسبب طول فترة الانتظار -المقدرة بساعتين بعد ممارسة أنشطتهم الرياضية- دون تناول أي طعام أو شراب حتى موعد الإفطار.

واستطرد الخباز قائلا: فبعد السماح لرواد المناطق السكنية بالتسوق بجمعياتهم التعاونية خلال فترة الحظر، فقد أصبح من باب أولى اتخاذ قرار موازي بالسماح لرواد المنطقة السكنية من ممارسة رياضة المشي خلال فترة الحظر -وتحديدا بعد الإفطار والسحور- خصوصا لمرضى الأمراض المزمنة الذين توصيهم الارشادات الطبية بممارسة الأنشطة الرياضية قبل او بعد تلك الوجبات الغذائية للمحافظة على وظائفهم الحيوية ومعدلات السكر والضغط والدهون بالجسم، مؤكدا بأن السماح لمرضى الأمراض المزمنة بممارسة رياضة المشي سيخفف أيضا من حالات الدخول للطوارئ بالمستشفيات المختلفة بسبب اختلال الوظائف الحيوية التي عادة ما تصاحب شهر رمضان المبارك، وهو الامر الذي يستدعي على السلطات الصحية أخذه بعين الاعتبار لتخفيف الضغط على النظام الصحي خلال هذه الأزمة.

وختم الخباز مشيدا بالاجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة كورونا، مثمنا بالوقت نفسه دور الأبطال بالصفوف الأمامية من الأطباء والطواقم الطبية الذين اثبتوا كفاءتهم في هذه الأزمة، آملا بأن توافق السلطات الصحية على طلب نقابة الاطباء لما له من انعكاسات إيجابية على الصعيد الصحي والنفسي وحتى الاجتماعي، ذلك وأن حالة العزلة الاجتماعية و “رُهاب كورونا” ألقيا بظلالهما السلبية على أفراد المجتمع خصوصا من الناحيتين “النفسية والاجتماعية”، لذلك فإن ممارسة الأنشطة الرياضية الخارجية ستساهم بشكل جوهري في خلق حالة التوازن “الصحي والنفسي والاجتماعي” لافراد المجتمع خلال هذا الشهر الكريم الذي نسأل المولى ان يبلغنا اياه لا فاقدين ولا مفقودين، محتفلين بإختفاء هذا الوباء من العالم أجمع.