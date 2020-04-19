نفت الحكومة البريطانية اليوم الاحد صحة تقارير انباء عن اجراءات لتخفيف الحظر الجزئي او اعادة فتح المدارس التي اغلقت الشهر الماضي في نطاق مساعيها للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون مجلس الوزراء مايكل كوف في تصريح صحفي انه من ” الخطأ التسرع نحو رفع اجراءات الحظر ووفيات كورونا لم تتراجع بعد ” مضيفا ان رأي الخبراء واضح وهو ضرورة الابقاء على هذه الاجراءات خلال هذه المرحلة.

على صعيد متصل اكد وزير التعليم البريطاني غافين ويليامسون انه لم يتم اتخاذ اي قرار بعد بشأن اعادة فتح المدارس والجامعات.

وذكر ويليامسون في تصريح صحفي انه لن يتم اعادة فتح المؤسسات التعليمية الا عندما تتأكد الحكومة بناء على توصية من الخبراء العلميين بأن عودة الطلاب لمقاعد الدراسة ستكون امنة ولا تتسبب في تعقيد الوضع الصحي.

وكانت وسائل اعلام بريطانية تحدثت عن احتمال الشروع في تخفيف حظر تنقل الاشخاص و اعادة فتح المدارس ضمن خطة لاعادة الحياة الى طبيعتها.

وكانت وزارة الصحة البريطانية اعلنت امس ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) الى 15464 حالة بعد تسجيل 888 حالة وفاة جديدة بينما بلغ اجمالي الاصابات المؤكدة 114217 حالة.