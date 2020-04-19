أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد أن ال 11 رحلة الأولى لاجلاء المواطنين من الخارج تم تحويل 42 مواطنا ومواطنة للحجر المؤسسي الالزامي للاشتباه بأعراض مرض كورونا المستجد (كوفيد – 19) فيما تم تحويل 1187 الى الحجر المنزلي.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الصحة والمشرف العام على مراكز الفحص الطبي بمطار الكويت الدولي الدكتور عبدالرحمن المطيري في إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم في هذه الرحلات ال 11 تحويل 4 حالات لاستكمال علاجهم لاسباب صحية أخرى.

وذكر المطيري أن إجمالي عدد المواطنين الذين كانوا على متن 11 رحلة إجلاء اليوم بلغ 1233 مواطنا ومواطنة.