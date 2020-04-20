لليوم الثاني على التوالي شهدت عملية إجلاء المواطنين العائدين إلى البلاد من الخارج سلاسة وانتظاما بتسيير سبع رحلات جوية حتى ساعة إعداد هذه المادة ضمن المرحلة الأولى للاجلاء الشامل لهم في ضوء تفشي فيروس كورونا (سارس كوف – 2) المسبب لمرض (كوفيد – 19).

وشملت الرحلات التي جاءت ضمن المرحلة الأولى التي تستمر غدا الثلاثاء وجهات دبي والدمام والمنامة وأبوظبي والدوحة بانتظار الرحلات الأخرى المجدولة تباعا اليوم الاثنين.

وأكد رئيس الإدارة العامة الطيران المدني الكويتية الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح في تصريح صحفي إن المرحلة الثانية من خطة عودة المواطنين من الخارج ستنطلق يوم الخميس المقبل وتستمر ثلاثة أيام بعد أن سارت المرحلة الأولى بنجاح بفضل من الله ثم تكاتف الجهود الحكومية والجهات العاملة في مطار الكويت الدولي.

وقال الشيخ سلمان الحمود إن خطة عودة المواطنين من الخارج تأتي تتويجا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي ترجمها مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إذ كلف وزارة الخارجية الإشراف على هذه المهمة الوطنية وانجازها بكل تفاصيلها لافتا إلى المتابعة الحثيثة لوزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح لهذا الملف.

وأوضح أن (الطيران المدني) أنجزت خلال الأيام القليلة الماضية خطة متكاملة بمتابعة من وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص لسير الخطة.

وذكر أنه تم وضع بروتوكول واضح للخطوات التنظيمية ينظم مسؤوليات الجهات الحكومية وشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية كل في مجاله يتضمن الاجراءات التي سيتم تطبيقها منذ انطلاق المواطنين من المحطات الخارجية مرورا بصعود الطائرة وأثناء الرحلة حتى وصول مطار الكويت الدولي ودخول مراكز الفحص لتطبيق إجراءات وزارة الصحة والانتقال إلى صالة الجوازات والجمارك ومناطق تسلم الأمتعة وحتى الخروج من المطار سواء إلى الحجر المنزلي أو المؤسسي أو إلى المستشفى لا سمح الله.

وأشاد بجميع الجهات الحكومية المشاركة في خطة عودة المواطنين وعلى رأسها وزارات الصحة والداخلية والمالية والجهاز المركزي لنظم المعلومات والإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للاطفاء والشكر موصول للخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة وجمعية الهلال الأحمر الذي أشرف على تقديم المساعدة للركاب القادمين.

وكان رئيس مجلس إدارة الخطوط الكويتية يوسف الجاسم أكد أمس أن الشركة استعدت لمرحلة الإجلاء الكبرى “وكل طاقاتنا مسخرة لإنجاح نقل واستقبال أهلنا العائدين” وقد تم اعتماد خطط العمل ذات الصلة بعد بحث التفاصيل الكاملة والتشديد على تنفيذها على الوجه الأكمل إلى جانب جهوزية الفرق المعنية.

وتتولى الخطوط الكويتية تشغيل نحو 40 رحلة موزعة على الأيام الثلاثة الأولى من الفترة المحددة لرحلات الإجلاء في حين أكدت (الطيران المدني) أمس أن إجلاء المواطنين الكويتيين عبر مطار الكويت الدولي يسير بنجاح وسط استعدادات تامة لاستقبال هؤلاء العائدين من الخارج.