محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 21 أبريل 2020

منذ 3 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
21 أبريل 2020

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 34°
الحرارة الصغرى: 20&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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