حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 21 أبريل 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 34°

الحرارة الصغرى: 20°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.