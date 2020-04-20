حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 21 أبريل 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
الحرارة العظمى: 34°
الحرارة الصغرى: 20°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
أضف تعليق