“الأشغال”: طرح ممارسة أنابيب نقل المياه الراكدة في مدينة صباح الأحمد

أعلنت وزارة الأشغال العامة عن طرح الممارسة رقم (هـ ط/287) توريد وتركيب وتشغيل مضخات وإنشاء أنابيب لنقل المياه إلى خزانات الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لحل مشكلة تجمع المياه الراكدة بمدينة صباح الأحمد السكنية (إعادة طرح).

وأفادت الوزارة أنه يمكن الحصول على وثائق الممارسة من وزارة الأشغال العامة المبنى الرئيسي بجنوب السرة: Area (4) – الدور الثالث – إدارة الوثائق والعقود – من الساعة : 11 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً.

و أوضحت وزارة الأشغال العامة أن الاجتماع التمهيدي (جلسة الاستفسارات) وآخر موعد لتقديم الاستفسارات يوم الأحد الموافق 26-4-2020 الساعة 11 صباحاً بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمبنى الرئيسي بوزارة الاشغال العامة بجنوب السرة.

و بينت الوزارة انه يجب على جميع الشركات الراغبة في تقديم استفسارات او إيضاحات تقديمها كتابياً لدى مكتب المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري بالمبنى الرئيسي لوزارة الأشغال العامة الدور الثاني وان آخر موعد لتقديم الاستفسارات والايضاحات أثناء الاجتماع التمهيدي ولن يقبل أي استفسار بعد هذا الموعد