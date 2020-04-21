أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الثلاثاء تسيير نحو 65 رحلة جوية ضمن المرحلة الثانية من خطة إجلاء المواطنين من الخارج المقرر انطلاقها الخميس المقبل في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) عالميا.

وقال المتحدث الرسمي باسم (الطيران المدني) رئيس فريق الخطة التشغيلية لرحلات عودة المواطنين سعد العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المرحلة المقبلة -وهي الثانية من خمس مراحل- ستشهد نقل مواطنين من عدة وجهات في القارة الاسيوية والإفريقية والأوروبية والأمريكية على مدار ثلاثة أيام.

وأضاف العتيبي أن اليوم الأول يتضمن 24 رحلة والثاني 21 رحلة والثالث 20 رحلة وذلك على متن طائرات شركتي الخطوط الجوية الكويتية والجزيرة.

وكانت ادارة الطيران المدني أعلنت أمس أن المرحلة الثانية ستشمل دولا عربية وأجنبية وستكون للوجهات التالية (العاصمة الأردنية عمان والدار البيضاء ونواكشوط وإسطنبول وفيينا والإسكندرية والقاهرة ونيويورك وبروكسل ولندن وباريس ومانيلا وبانكوك ودكار وتونس ومالطا وبيروت ولارنكا وتبليسي وباكو ومومباي ودلهي وسراييفو وامستردام).

وذكرت أن هذه المرحلة من عملية إجلاء المواطنين الكويتيين ستكون للحالات الطبية والصحية والخاصة.