اعلنت السعودية اليوم الثلاثاء ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) إلى 109 حالة فيما زاد إجمالي الإصابات إلى 11631 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في الايجاز الصحفي اليومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 109 شخص بعد تسجيل ست حالات وفاة جديدة.

وأضاف العبدالعالي ان اجمالي الحالات في المملكة ارتفع ليصل الى 11631 حالة وذلك بعد تسجيل 1147 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس المستجد.

وأوضح ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 1640 حالة حيث تم تسجيل تعافي 150 حالة جديدة بالمملكة مشيرا الى ان هناك 81 حالات تتلقى العناية الطبية المكثفة.