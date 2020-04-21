السفير الأمريكي بالقاهرة يشكر مصر على مساعدات فيروس كورونا

قدم السفير الأمريكي بالقاهرة ‘ جوناثان كوهين ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة والشعب المصري، علي المستعدات الطبيةالتي ارسلتها مصر لواشنطن، لمواجهة فيروس كورونا ( كوفيد 19) ،

وقال كوهين بالنيابة عن الشعب الأمريكي وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والسفارة الأمريكية في القاهرة.

أود ان أعرب عن شكري لمصر والشعب المصري لمساهمتكم الكريمة في مساعدتنا لمواجهة أزمة كورونا كوفيد ١٩ في هذا الوقت العصيب.

وتابع السفير الأمريكي قائلا، إن التبرع السخي الذي قدمتموة الان هو رمز عظيم لتضامننا معآ.

وأستطرد قائلا، كذلك التقدير الكبير من جانبكم لشراكتنا الاستراتيجية، وتعبيرا عن أمتنان امتنا ، واقول لكم مجددا شكرٱ ( باللغة العربية)

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قد وجة بإرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ١٩) . وقامت القوات المسلحة المصرية بتجهيز طائرة عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والبدل الواقية وقامت علي الفور بإرسالها لواشنطن.