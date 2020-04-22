ترامب يعلن تعليق الهجرة للولايات المتحدة لمدة 60 يوماً

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، قراره المرتقب بشأن تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن مدة التعليق تسري لمدة 60 يوما.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 إنّ “وقف الهجرة مؤقتًا سيساعد الأميركيين العاطلين عن العمل”، وأنّ “هذا التعليق سيسري لمدّة 60 يوماً” قابلة للتمديد أو للتغيير “بناء على الظروف الاقتصادية”.

وأضاف “علينا إيلاء الأولوية للعامل الأميركي”، وأن الولايات المتحدة تسعى لإنقاذ العمال الأميركيين المتضررين من فيروس كورونا .

وذكر أن 20 ولاية تمثل 40 بالمئة من البلاد ترغب في العودة للعمل، مطالباً مجلس النواب بالإسراع في إقرار حزمة المساعدات الجديدة.

وقال ترامب خلال المؤتمر أنه بحث مع حاكم نيويورك توسيع نطاق اختبارات كورونا في الولاية، مضيفا “نتعاطف مع الأسر التي فقدت أحبتها بسبب الجائحة”.

من جانبه، أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين ، أنه سيتم توفير السيولة في الأسواق لإعادة فتح البلاد، مشيراً إلى أن حزمة المساعدات الجديدة تيسرت بفضل التحام الكونغرس .

وفي وقت سابق، أقر مجلس الشيوخ الأميركي حزمة مساعدات طارئة جديدة بقيمة 480 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة المتضرّرة بشدّة من وباء كوفيد-19 وتمويل المستشفيات التي تعاني بسبب الوباء وتكثيف الفحوصات المخبرية لكشف المصابين بفيروس كورونا المستجدّ.