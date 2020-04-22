اعلنت الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية اليوم الاربعاء عن اقامة صلاتي (التراويح) و(التهجد) في شهر رمضان المبارك مع استمرار تعليق دخول المصلين لمنع انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية ان صلاة التراويح ستخفف من اجل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فيما سيتم إكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مؤكدا اقتصار الصلاة على المصلين لصلاة العشاء.

واضاف أنه سيتم تخفيف دعاء القنوت وتركيزه على دفع الوباء ورفعه لاسيما وان ” الدعاء من أنجع وأرجى الوسائل لكشف البلاء” خاصة في شهر رمضان المبارك.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية اعلنت في 19 من مارس الماضي تعليق التواجد والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي بدءا من يوم الجمعة 20 مارس الماضي وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس (كورونا المستجد).