اعلنت السعودية اليوم الاربعاء ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) إلى 114 حالة فيما زاد إجمالي الإصابات إلى 12772 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في الايجاز الصحفي اليومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 114 شخص بعد تسجيل خمس حالات وفاة جديدة.

وأضاف العبدالعالي ان اجمالي الحالات في المملكة ارتفع ليصل الى 12772 حالة وذلك بعد تسجيل 1141 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس المستجد.

وأوضح ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 1812 حالة حيث تم تسجيل تعافي 172 حالة جديدة بالمملكة مشيرا الى ان هناك 82 حالات تتلقى العناية الطبية المكثفة.