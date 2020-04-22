وزير الرياضة الإيطالي: النشاط يجب أن يعود بالتدريج

أكد وزير الشباب والسياسة الرياضية الإيطالي، فينتشينزو سبادافورا، اليوم الأربعاء، أن استئناف النشاط الرياضي “مهم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”، لكنه شدد على ضرورة القيام بذلك بشكل تدريجي، وفي ظروف سلامة تامة.

وقال سبادافورا “سوف ندرس قبل الرابع من مايو (آيار)، ما إذا كان يمكن استئناف التدريبات.. يجب أن نستأنف النشاط الرياضي لأنه مهم اقتصاديا واجتماعيا، لكن يجب علينا القيام بذلك مع احترام صحة المواطنين، يجب أن نقوم بذلك تدريجيا”.

وأضاف “بشكل تدريجي، يمكننا التفكير في السماح للرياضيين بالتدرب مرة أخرى.. فيما يتعلق بالبطولات، سندرس الخيارات مع اللجنة العلمية الفنية للحماية المدنية، مع العلم أن أن استئناف الرياضة أمر مهم، ولكن مع حماية صحة المواطنين”.

واتفقت أندية الدرجة الأولى، التي اجتمعت أمس الثلاثاء في مؤتمر عبر الفيديو كونفرنس، على الرغبة في إنهاء موسم الدوري، بمجرد توفر ظروف السلامة اللازمة، وستجتمع اليوم مع سبادافورا لدراسة خطة محتملة للمتابعة.