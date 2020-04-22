أعلنت الامارات اليوم الاربعاء عن تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتبلغ اجمالا 52 وفاة اضافة الى تسجيل 483 اصابة جديدة لتصل اجمالا 8238 حالة حتى الان.

وكشفت المتحدثة الرسمية للقطاع الصحي الاماراتي الدكتورة فريدة الحوسني خلال مؤتمر صحفي عن شفاء 103 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ذاته ليرتفع مجموع حالات الشفاء الى 1546 حالة.

وبينت الحوسني ان اكتشاف الاصابات الجديدة جاء من خلال اجراء أكثر من 807ر31 ألف فحص جديد على المواطنين والمقيمين وباستخدام افضل واحدث تقنيات الفحص الطبي مضيفة ان حالة جميع الاصابات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وذكرت ان حالات الوفاة الجديدة تعود لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك اثر تداعيات الاصابة بالفيروس ومعاناتهم من أمراض مزمنة.