أعلنت قطر اليوم الخميس تسجيل 623 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) فيما اكدت الفحوص الطبية تماثل 61 حالة للشفاء.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان انه بذلك يرتفع اجمالي الاصابات الى 7764 حالة موضحة أن معظم الحالات الجديدة المسجلة تعود للعمالة الوافدة ممن خضع غالبيتهم للحجر الصحي احترازيا بعد أن تبين مخالطتهم لحالات إصابة مؤكدة.

واضافت الوزارة ان باقي الحالات الجديدة المصابة تعود لمواطنين ومقيمين كانوا قد خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم.

وأوضحت انه تم إدخال الحالات المصابة الجديدة للعزل الصحي التام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت عن تسجيل 61 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في قطر إلى 750 حالة في حين لم تشر إلى تسجيل أي وفيات بالفيروس.