شددت وزارة الداخلية الكويتية على ضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين بقرار حظر التجول الجزئي وفق المواعيد الجديدة اعتبارا من يوم غد الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الثامنة صباحا.

ودعت الوزارة في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الخميس إلى الالتزام بالمواعيد الجديدة لحظر التجول من أجل المصلحة العامة للجميع وتجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

وأشارت إلى توجيهات مجلس الوزراء بضرورة تكثيف الجهود وتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية من جميع الجهات الحكومية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) نظرا إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وتقدمت الوزارة للجميع بأسمى التبريكات وخالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعية المولى الكريم عز وجل أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات وأن يتقبل منهم صالح الأعمال وينعم على بلدنا بالأمن والاستقرار.