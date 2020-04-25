أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم السبت تعميما تلزم به الموردين للمنتجات المستوردة بكتابة اسم بلد المنشأ على نحو ظاهر على كل عبوة معروضة للبيع وعدم الاكتفاء بذكر القارة التي يقع بها هذا البلد.

وقالت (التجارة) في بيان صحفي انه بناء على القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 بشأن حماية المستهلك فانه يلزم المستوردون بكتابة اسم بلد المنشأ للمنتجات المستوردة مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مخالف.