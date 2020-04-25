اعلنت السعودية اليوم السبت تسجيل تسع حالات وفاة بالإضافة إلى 1197 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) فيما اكدت في نفس الوقت تعافي 166 حالة جديدة من المصابين بالجائحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في الايجاز اليومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت إلى 136 شخصت بعد تسجيل تسع حالات وفاة جديدة.

وأضاف ان اجمالي الحالات في المملكة ارتفع ليصل الى 16299 حالة بعد تسجيل 1197 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وأشار إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 2215 حالة بعد تسجيل شفاء 166 حالة جديدة بالمملكة مشيرا الى ان هناك 115 حالات تتلقى العناية الطبية المكثفة.