مستشفيات ووهان خالية من أي إصابة بكورونا

أعلنت الصين، اليوم الأحد، أن جميع مستشفيات مدينة ووهان الصينية، التي تفشى منها فيروس كورونا الجديد، باتت خالية من أي إصابة بالفيروس الذي انتشر في جميع أنحاد العالم.

وقال مسؤول صيني في مجال الصحة، في تصريح للصحفيين الأحد، إن مستشفيات مدينة ووهان، مركز إقليم هوبي، أصبحت خالية من أي حالة إصابة بـفيروس كورونا الجديد.

وذكر المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في الصين، مي فنغ، في إفادة صحفية “آخر الأخبار هي أنه بحلول 26 أبريل، كان عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19، في ووهان “صفرا”، وذلك بفضل الجهود المشتركة لووهان والعاملين الطبيين من جميع أنحاء البلاد”، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.