أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاحد عن تسجيل 929 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت الوزارة في بيان لها انه بعد الاعلان هذه النتائج “يرتفع اجمالي الاصابات الى 10287 حالة حيث أن معظم الحالات الجديدة تعود لعدد من العمالة الوافدة التي تعمل في مهن مختلفة وكانت قد خالطت حالات سابقة مكتشفة”.

واضاف انه “تم تسجيل ايضا حالات إصابة جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من خارج المنطقة الصناعية وذلك بعد إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة لوزارة الصحة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن حالات جديدة”.

وذكر “أن باقي الحالات تعود لعدد من المواطنين والمقيمين بعد مخالطتهم مصابين آخرين بالفيروس من أفراد أسرهم الذين أصيبوا بدورهم في أماكن عملهم أو أماكن أخرى بسبب تعرضهم للعدوى من أشخاص مصابين بالفيروس”.

وكشفت عن تسجيل 83 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس (كورونا) في قطر إلى 1012 حالة.