أعلنت الامارات اليوم الاثنين تسجيل ست حالات وفاة و490 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدث الرسمي عن حكومة الامارات الدكتورة آمنة الشامسي في احاطة اعلامية ان 112 من المصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية ايضا.

وبذلك يرتفع اجمالي عدد حالات الاصابة الى 10839 والوفيات 82 فيما بلغ اجمالي عدد حالات الشفاء الى 2090 .