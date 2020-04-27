وزير الإعلام يشكل لجنة تحقيق لدراسة الدراما الرمضانية المعروضة على تلفزيون الدولة

شكل وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري اليوم الاثنين لجنة تحقيق تختص بدراسة نصوص ومصنفات الأعمال الدرامية (المسلسلات) التي يتم عرضها على شاشة تلفزيون دولة الكويت خلال شهر رمضان المبارك.

وذكرت (الإعلام) في بيان صحفي أن اللجنة التي تضم في عضويتها متخصصين في مجال الرقابة على المحتوى الإعلامي والفني ستعنى بدراسة المسلسلات من ناحية فكرة النص أو مضمونه أو المشاهد المصورة.

وأفادت بأن اللجنة ستعنى أيضا بالحرص على عدم تضمن هذه الأعمال الدرامية كل ما من شأنه الإساءة إلى أحد مكونات المجتمع الكويتي أوالتقليل من قدرها.

وأشارت إلى أن لجنة التحقيق ستختص كذلك بالتأكد من عدم مخالفة الأعمال الدرامية للثوابت التاريخية أو التقاليد والأعراف التي جبل عليها الشعب الكويتي أو الإيحاء بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.