أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الثلاثاء إغلاق محلين تجاريين لم يلتزما بالقوانين والقرارات المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية لمواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا (سارس كوف – 2) المسبب لمرض (كوفيد – 19).

وقالت التجارة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان فرقها التفتيشية رصدت 165 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية ومحال تجارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات فضلا عن تحرير تسعة محاضر لمحال تجارية مخالفة.

وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت 61 فرعا تموينيا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها.

وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 191 شكوى عبر الخط الساخن (135) و20 شكوى عبر مراكز الرقابة في حين تم تجديد وإصدار البطاقات التموينية لعدد 132.