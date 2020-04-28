حذرت منظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء من موجة ثانية من تفشي الفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في حال عدم تطبيق تدابير وقاية ملائمة لعودة العمال.

وذكرت المنظمة في بيان لها ان تصاعد الضغط على الدول لتخفيف قيود الإغلاق التي تفرضها يجب ان يتزامن مع اتخاذ تدابير للوقاية من الجائحة ومكافحتها في أماكن العمل عبر إشراك منظمات أصحاب العمل والعمال في اتخاذ القرار .

واكدت المنظمة اهمية قيام كافة أصحاب العمل بإجراء تقييم للمخاطر للتأكد من التطبيق الصارم والمسبق لمعايير الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل لتقليل خطر إصابة العمال بالفيروس (كوفيد-19).

ولفتت الى ان عدم فرض مثل هذه القيود يعرض الدول لخطر فعلي محتمل جدا بعودة ظهور الفيروس من جديد في حين ان تطبيق التدابير الضرورية يقلل خطر موجة ثانية من العدوى في مكان العمل.

ونقل البيان عن مدير عام منظمة العمل الدولية غي رايدر قوله “إن سبل حماية العمال الآن هي التي تحدد بوضوح مدى سلامة مجتمعاتنا وقدرة منشآتنا على الصمود مع تطور هذه الجائحة”.

واوضح “لا يمكننا حماية حياة العمال وأسرهم والمجتمعات عموما وضمان استمرارية الأعمال وإنقاذ الاقتصاد إلا عبر تطبيق تدابير الصحة والسلامة المهنية”.