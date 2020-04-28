أعلن الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة ناقلات النفط الكويتية علي شهاب اليوم الثلاثاء تسلم الشركة رسميا ناقلة المنتجات البترولية (شقردية) من شركة (هيونداي ميبو دوكيارد) الكورية.

وقال شهاب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تسلم (شقردية) يأتي استكمالا لمشاريع البناء الجديدة ضمن خطة المرحلة الرابعة لتطوير الأسطول وتشمل على مشاريع بناء ثماني ناقلات مختلفة الأحجام والأنواع لهذه الخطة حسب العقد الذي تم توقيعه في 24 أبريل 2018 مع الشركة الكورية.

وذكر أنه مع تسلم (شقردية) أصبح عدد أسطول ناقلات الشركة 30 ناقلة مختلفة الأحجام والأغراض تلبي الاحتياجات الاستراتيجية وخطط التسويق العالمية لمؤسسة البترول الكويتية مشيرا إلى أن (شقردية) تتمتع بمواصفات معتمدة عالميا بحمولة تعادل (578ر48 إم.تي) وبسرعة تصل إلى 15 عقدة بالساعة.

وأوضح أنه تم بناء (شقردية) وفق الاشتراطات والمواصفات والمعايير العالمية الخاصة بحماية البيئة والموفرة للطاقة بغية الحد من التلوث وتقييد نسب الانبعاثات الناتجة من عمليات تشغيل.

وأفاد أنه عند تصميم (شقردية) تم الالتزام بالقوانين البحرية الدولية بهدف المحافظة على سلامة الأرواح والأمن لافتا إلى أنه تم تسلم الناقلة وتسميتها بعد إجراء كل التجارب البحرية لها والتأكد من كفاءتها في الإبحار.

وأكد استمرار (ناقلات النفط) في تحقيق جميع أهدافها الاستراتيجية من خلال تنفيذ خططها القريبة والبعيدة المدى ما من شأنه تعزيز مكانة الشركة والقطاع النفطي في دولة الكويت بالمحافل الدولية ذات الصلة.