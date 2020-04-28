محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 29 أبريل 2020

منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
29 أبريل 2020

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية مع فرصة للغبار .

الحرارة العظمى: 32°
الحرارة الصغرى: 23&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7 &#160 قدم.

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