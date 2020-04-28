ما علاقة “قناة المجلس” بإنتاج المسلسلات الدرامية؟

فوجئ متابعو تلفزيون الكويت بأحد الأعمال الدرامية الكويتية المختارة للعرض في شهر رمضان المبارك بأنه من إنتاج تلفزيون المجلس التابع للأمانة العامة لمجلس الأمة، فما العلاقة بين الإنتاج الدرامي وجهة الإنتاج (قناة المجلس) التي وجدت لمتابعة أخبار ونشاطات مجلس الأمة.

قناة المجلس تجربة تلفزيونية ربما انتفت الحاجة لوجودها بعد خطوة الانتاج الدرامي وقيامها بالفترة الأخيرة للمتابعات الإخبارية ذاتها التي يقوم بها تلفزيون الكويت، أليس من الأفضل حفاظاً على المال العام تعليق عمل القناة أو دمجها مع تلفزيون الكويت مؤقتاً الى أن تنتهي هذه الأزمة وذلك توفيراً للمصاريف والأموال التي يتم من خلالها تشغيل القناة.

مسلسل (رحى الأيام) الذي تم إنتاجه من قبل تلفزيون المجلس وأثار جدلاً كبيراً وصل حد اتهام أحد مشاهده بمخالفة تتعلق بالوحدة الوطنية من ، كيف تم اختيار هذا المسلسل وما تكلفة انتاجه بالتفصيل ولماذا يقوم تلفزيون مجلس الأمة بانتاج مسلسل درامي ويكلف شركة انتاج فني بتنفيذه كمنتج منفذ، وما هي الآلية لتنفيذ ذلكط

لماذا لا يوجه أحد أعضاء مجلس الأمة سؤالاً برلمانيا حول انتاج فني لا علاقة له بهدف انشاء قناة المجلس.