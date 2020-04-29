أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إغلاق محل تجاري مخالف للقوانين والقرارات المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية لمواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا (سارس كوف – 2) المسبب لمرض (كوفيد – 19).

وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن فرقها التفتيشية رصدت 149 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية ومحال تجارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات فضلا عن تحرير عشرة محاضر لمحال تجارية مخالفة.

وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت 71 فرعا تموينيا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها علاوة على إعادة افتتاح ثلاثة محال تجارية.

وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 256 شكوى عبر الخط الساخن (135) و36 شكوى عبر مراكز الرقابة في حين تم تجديد وإصدار البطاقات التموينية ل 129 معاملة.