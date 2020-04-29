محاجر جديدة تدخل الخدمة منها “سليل الجهراء”

تواصل الإدارة العامة للطيران المدني، اليوم الثلاثا، إجلاء المواطنين من مختلف دول العالم، ضمن المرحلة الثالثة التي انطلقت من يوم أمس الاثنين وتستمر حتى يوم غد الأربعاء.

ووصلت طائرة الخطوط الجوية الكويتية من دبلن، وحسب صحيفة “الراي” فقد تم إحالة 17 طالبا عائدا إلى الحجر المؤسسي في فندق سلسل الجهراء.

وحسب صحيفة الأنباء فإن وزارة المالية طلبت إضافة ٧ فنادق جديدة لاستخدامها كمحاجر صحية للمواطنين، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد. وذكرت مصادر أن الفنادق هي: فندق ومنتجع كوبثورن سليل الجهراء، وفندق الحمرا، وفندق ريزدنس إن ماريوت، وفندق ايبيس شرق، وفندق ميلينيوم سنترال، وفندق جي دبليو ماريوت، وكورت يارد ماريوت الكويت. وقالت ان «المالية» طلبت التعاقد المباشر مع تلك الفنادق وسيتم توقيع العقود خلال الأيام المقبلة.