أعلنت وزارة الدفاع الكويتية وصول طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية قادمة من جمهورية الصين الشعبية اليوم الأربعاء تحمل شحنة من المعدات الطبية اللازمة للاستخدام ضمن جهود الدولة في مكافحة إنتشار جائحة فيروس كورونا (سارس كوف 2) المسبب لمرض (كوفيد – 19).

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة في بيان صحفي إن هذه الرحلة تأتي ضمن جهود التعاون المشترك بين وزارتي الدفاع والصحة الكويتيتين من أجل توفير المعدات الطبية اللازمة لمواجهة مثل هذه الظروف عبر رحلات الجسر الجوي التي تقوم بها (الدفاع) ممثلة بالقوة الجوية.