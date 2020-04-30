نفى مدير منطقة مبارك الكبير الصحية الدكتور سعود الدرعة صحة ما ورد في إحدى الصحف المحلية عن “زيارة الوفد الصحي الصيني لمستشفى جابر وتسجيله عددا من الملاحظات” مؤكدا أن الوفد حتى اللحظة لم يقم بزيارة المستشفى أو الاطلاع على منظومة العمل فيه.

وأعرب الدرعة في تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء عن استغرابه واستهجانه بشدة ما نشر حول تسجيل الوفد عددا من الملاحظات على بروتوكولات العلاج في العناية المركزة وسير العمل في المستشفى مؤكدا عدم صحة ما نشر جملة وتفصيلا لأن الوفد حتى الآن لم يقم بزيارة المستشفى وإنما زيارته مقررة غدا الخميس.

وأكد أن مستشفى جابر بجميع كوادره الطبية والتمريضية والفنية والإدارية يقومون بواجبهم في تقديم أفضل سبل الرعاية الطبية وبأعلى معايير ومستويات الجودة للمرضى المصابين بمرض (كوفيد – 19) وفق جميع التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية.

وشدد الدرعة على أهمية تحري الدقة في نقل المعلومة قبل نشرها أو تداولها لاسيما في ظل الظروف الراهنة معربا عن شديد أسفه واستنكاره لنشر وتداول مثل هذه المعلومات المغلوطة.