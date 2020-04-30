رسمياً.. سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي

قررت رابطة المحترفين الفرنسية في اجتماعها، اليوم الخميس، تنصيب باريس سان جيرمان بطلا للدوري هذا الموسم، رغم إلغائه قبل 10 جولات على نهايته، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستسلمت رابطة الأندية الفرنسية لقرار رئيس الوزراء، إدوارد فيليب، بعدم استكمال منافسات موسم (2020/2019)، كما تم تتويج لوريان بلقب الدرجة الثانية.

وصوت مجلس إدارة الرابطة لصالح إنهاء الموسم الجاري، على مستوى الدرجتين الأولى والثانية.

وكان سان جيرمان يتفوق بفارق 12 نقطة على أولمبيك مارسيليا، صاحب المركز الثاني، قبل تعليق المنافسات الشهر الماضي، في إطار إجراءات الحكومة الفرنسية لاحتواء تفشي الفيروس.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، أمام البرلمان الثلاثاء الماضي، إن مسابقات كرة القدم للمحترفين في البلاد، وغيرها من بطولات الدوري في الرياضات الأخرى، لن تعود قبل سبتمبر أيلول، وهي تصريحات أسدلت الستار فعليا على الموسم.