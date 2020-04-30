قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية محمد الجبري اليوم الخميس إنه استكمالا لإجراءات (الهيئة) الخاصة بسحب حيازات زراعية غير مستغلة في أنشطتها فقد تمت مخاطبة الجهات المعنية لإلغاء العقود ذات الصلة.

وأوضح الوزير الجبري في تصريح صحفي أنه بعد اعتماد قرارات اللجان المختصة في الهيئة بسحب تراخيص 61 حيازة زراعية غير مستغلة في أنشطتها تمت مخاطبة الجهات المعنية بالأمر بإلغاء العقود والتراخيص المبرمة مع إدارة أملاك الدولة والمخططات المساحية.

وأكد أن (هيئة الزراعة) لن تتهاون في تطبيق القانون والقرارات واللوائح التنظيمية بحق غير الملتزمين بتنفيذ اشتراطات التخصيص الممنوح.

يذكر أن الوزير الجبري أعلن في 19 أبريل الجاري أن لجنة القسائم الزراعية اعتمدت في جلستها التي عقدت حينئذ سحب 61 حيازة غير مستغلة في المناطق الزراعية مؤكدا أن (الهيئة) تواصل رصد الحيازات غير المستغلة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات ضدها وتطبيق القانون الخاص بالمخالفات الزراعية.