أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4377 حالة.

وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي اليومي إنه تم تسجيل اربع حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 30 حالة.

وأوضح السند أن حالات الوفاة هي لمواطن كويتي يبلغ من العمر 72 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 14 يوما وحالة لمقيم من الجنسية البنغلادشية يبلغ من العمر 50 عاما كان يتلقى الرعاية منذ 6 أيام وحالة أخرى لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ العمر 45 عاما كان يتلقى الرعاية منذ 4 أيام وحالة لمقيم من الجنسية المصرية يبلغ من العمر 61 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة منذ 14 يوما.

وأضاف أن عدد الحالات المرتبطة بالسفر بلغ 9 حالات هي (8 حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة) و(حالة واحدة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر لفرنسا) وجميعها قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي.

وذكر أن عدد الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بالفيروس بلغ 337 حالة (62 منها لمواطنين كويتيين) و (103 حالات لمقيمين من الجنسية الهندية) و (47 لمقيمين من الجنسية المصرية) و(30 لمقيمين من الجنسية البنغلادشية) و (17 لمقيمين بصورة غير قانونية) و(16 لمقيمين من الجنسية الباكستانية) و(11 لمقيمين من الجنسية الفلبينية) و(11 لمقيمين من الجنسية النيبالية) و (10 حالات لمقيمين من الجنسية السورية).

واستدرك قائلا أن الحالات المخالطة تضمنت (6 حالات لمقيمين من الجنسية اللبنانية) و (4 لمقيمين من الجنسية الأفغانية) و (3 لمقيمين من الجنسية الإيرانية) و(حالتان لمقيمين من الجنسيات التالية: السعودية والتركية والغانية والأردنية واليمنية والإندونيسية) فضلا عن (حالة واحدة لمقيمين من الجنسيات التالية: التونسية والتايلندية والاثيوبية والصومالية والماليزية).

وأشار إلى أن عدد الحالات المصابة التي هي قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين بلغ 7 حالات وجميعها لمواطنين كويتيين.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة خلال ال24 ساعة الماضية قال السند إنه تم التصريح بخروج 3 حالات من العناية المركزة إلى الجناح فضلا عن دخول 11 حالة جديدة وبذلك يصبح المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية اللازمة في العناية المركزة 70 حالة 34 منها مستقرة و36 حرجة.

ولفت إلى ان إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض (كوفيد 19) التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بلغ 2745 حالة.

وفيما يتعلق بنزلاء مراكز الحجر الصحي المؤسسي قال السند إن مجموع من أنهى فترة الحجر المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية بلغ 77 حالة وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الالزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات وزارةالصحة والجهات الرسمية في الدولة التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخرالمستجدات والتطورات.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق اليوم شفاء 63 حالة ليصبح مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بالمرض في البلاد 1602 حالة.