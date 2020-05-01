أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الجمعة ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 27510 حالات بعد تسجيل 739 حالة وفاة جديدة.

واكدت الوزارة في بيان صحفي انها أحصت 6201 إصابة جديدة بالعدوى الامر الذي رفع اجمالي الاصابات الى 177454 حالة مضيفة انها اجرت حتى صباح اليوم اكثر من 100 الف الف كشف لاشخاص اشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن يوم امس ان بلاده تجاوزت ذروة انتشار فيروس (كورونا).

واعلنت وزارة الصحة البريطانية يوم امس ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس (كورونا) الى 26771 حالة بعد تسجيل 674 حالة وفاة جديدة.