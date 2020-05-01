أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الجمعة ان قطاع الأمن الجنائي في الوزارة تمكن من القبض على المتهم في القضية رقم 12/2020 قتل عمد وذلك خلال 48 ساعة من اكتشاف الجريمة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة انه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية “ادارة مباحث العاصمة” تم القاء القبض على المتهم.

وأوضحت انه تم تشكيل فريق بحث من قبل قطاع الأمن الجنائي واجريت التحريات اللازمة وجمعت مقاطع الفيديو من الكاميرات المحيطة بمكان الواقعة وتمت مراقبة احد الأشخاص وهو من جنسية عربية.

ولفتت الى انه بعد عرض صورة المتهم على احد المصادر السرية اكد بانه المتهم مبينة انه على الفور قام رجال الأمن باستصدار الإذن القانوني اللازم والقبض عليه وذلك خلال 48 ساعة من اكتشاف الجريمة.

وافادت بانه بعد مواجهة المتهم بما نسب اليه اقر واعترف بانه قام بقتل المجني عليه بعد قيامه بشراء أداة الجريمة من أحد الأسواق التجارية وانه قام بالتخلص من ملابس المجني عليه برميها في حاوية للنفايات كما تخلص من اداة الجريمة عن طريق القائها بالبحر.

وذكرت ادارة العلاقات العامة انه جار تحويل المتهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه.