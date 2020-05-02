وزارة الدفاع تبادر بتعقيم مبنى وزارة الأشغال خلال عطلة نهاية الأسبوع

في إطار تعزيز الجهود المشتركة بين جهات الدولة المختلفة لمواجهة تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قامت فرقة من وزارة الدفاع بالمبادرة بعملية تعقيم لمبنى وزارة الاشغال العامة بإستخدام مواد التعقيم الصحية وذلك وفق البرنامج المتكامل لتعقيم مباني الجهات الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد‬.

‫

و لقيت هذه المبادرة من وزارة الدفاع وفرقها العاملة بتعقيم مبنى وزارة الأشغال خلال عطلة نهاية الاسبوع كل الترحيب والتقدير لكونها تعكس الحرص على سلامة المباني الحكومية والموظفين الذين يؤدون أعمالهم في مباني الوزارات والهيئات الحكومية خلال هذه الفترة.