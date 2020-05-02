قال المدير العام لبيت الزكاة الكويتي محمد العتيبي اليوم السبت إن إجمالي المساعدات التي قدمها البيت خلال الفترة من 16 مارس حتى 25 أبريل الماضيين بلغت 230ر728ر3 مليون دينار كويتي (نحو 12 مليون دولار أمريكي) استفاد منها 14894 أسرة من الأسر المحتاجة والمسجلة لديه.

وأضاف العتيبي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن بيت الزكاة منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) قام بتقديم مساعداته للأسر المسجلة لديه على ثلاث مراحل لمساعدتهم في مواجهة هذه الازمة.

وأوضح أن المرحلة الأولى تمثلت في تقديم المساعدات للفئات التي تستلم مساعدات شهرية مثل الأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن والعجزة ممن لا دخل ماليا لهم وكانت خلال الفترة من 16 الى 19 مارس الماضي.

وبين أن المرحلة الثانية من المساعدات استفادت منها الأسر ضعيفة الدخل والتي تستلم مساعدات كل ثلاثة أو أربعة أشهر وكانت خلال الفترة من 31 مارس حتى 9 أبريل الماضي أما المرحلة الثالثة فقد كانت خلال الفترة من 15 الى 25 أبريل الماضي وكانت لاستكمال تقديم المساعدات للأسر ضعيفة الدخل.

وذكر أن بيت الزكاة يستعد حاليا للمرحلة الرابعة والتجهيز لصرف المساعدات الشهرية والمقطوعة للأسر المستحقة قبل حلول عيد الفطر المبارك.