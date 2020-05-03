أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم السبت سحب القرار الوزاري القاضي بإضافة الكمامات الطبية على البطاقات التموينية للمواطنين واعتباره كأنه لم يكن وذلك بعد ورود العديد من الملاحظات حول هذا الأمر.

وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنها تبنت القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2020 بهدف تخصيص كمامات طبية من نوع (سيرجكال ماسك) وتوزيعها على المستفيدين في أفرع التموين وذلك في إطار سعيها لتعزيز خيارات المواطنين الشرائية.

وذكرت أنه بعد الاستماع إلى العديد من الملاحظات التي وردت إليها خلال الأيام الماضية قررت سحب القرار المشار إليه تفهما منها لهذه الملاحظات ما يؤكد أن جميع قراراتها تستهدف مصلحة المواطن.

وأفادت بأن “خطوط الاستيراد مفتوحة أمام الجميع إذ قمنا بتسهيل استخراج رخص الاستيراد خلال يوم واحد فقط”.

وأشارت إلى مواصلة التعاون مع الهيئة العامة الصناعة وغيرها من الجهات ذات الصلة من أجل تقديم التسهيلات كافة لتعزيز الانتاج المحلي من الكمامات الطبية وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية لتوفيرها بكميات كبيرة تلبي احتياجات السوق.

ونوهت بتعاونها مع الشركة الكويتية للتموين في ما يتعلق بالإشراف على توفير أكثر من 112 منتجا ما بين المدعوم والمخفض مؤكدة في الوقت نفسه أن المواد التموينية تحت أعين ورقابة ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى.